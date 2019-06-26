شاهد.. علي ربيع ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

أعلن النجم علي ربيع عن ظهوره في برنامج "سهرانين"، و الذي يقدمه النجم المتألق أمير كرارة، حيث نشر صورة تجمعه به و بالفنانة هنا الزاهد عبر حسابه الرسمي بموقع

تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الفنان علي ربيع شارك مؤخراً في مسلسل "فكرة بمليون جنية" و هو بطولة كل من

صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، محمد محمود، محمد أسامة، مايان السيد، أحمد السيسي، و المسلسل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج وائل إحسان.