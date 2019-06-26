شاهد.. علي ربيع ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

أعلن النجم علي ربيع عن ظهوره في برنامج "سهرانين"، و الذي يقدمه النجم المتألق أمير كرارة، حيث نشر صورة تجمعه به و بالفنانة هنا الزاهد عبر حسابه الرسمي بموقعتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن الفنان علي ربيع شارك مؤخراً في مسلسل "فكرة بمليون جنية" و هو بطولة كل من
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