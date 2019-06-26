خالد الصاوي ينعى والد أحمد ميدو

نعى النجم خالد الصاوي والد الكابتن أحمد حسام ميدو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلى الكابتن أحمد حسام ميدو لوفاة المغفور له بإذن الله والده. نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان". له بإذن الله والده. نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان". يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، كريم قاسم، ندى موسى، تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان.

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