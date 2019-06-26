خالد الصاوي ينعى والد أحمد ميدو

نعى النجم خالد الصاوي والد الكابتن أحمد حسام ميدو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلى الكابتن أحمد حسام ميدو لوفاة المغفورله بإذن الله والده. نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان".
يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك
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