شذى حسون تحدث ضجة بلباسها الصيفي الكاشف في غرفة الفندق.. شاهدوا ماذا اختارت

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً - نشرت الفنانة شذى حسون، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً ظهرت فيها بإطلالات صيفية لافتة.

وبدت في إحدى الصور وهي ترتدي كنزة مع سروال أبيض قصير. واختارت للأخرى فستاناً قصيراً أيضاً بنقشة النمر وبدا أنها التقطتها في غرفة في أحد الفنادق.

وأشعلت بذلك المواقع مطلقة موجة من التعليقات التي تراوحت بين الإعجاب والانتقاد. ويشار إلى أن الفنانة أحدثت جدلاً كبيراً في وقت سابق بسبب تعليقها على أحداث الحلقة الأخيرة من ملسلسل “خمسة ونص” الرمضاني.

وكتبت على حسابها على “تويتر”: “شكراً لكاتب مسلسل “خمسة ونص” على النهاية المعقولة لأن هذا جزاء المرأة الخائنة رغم كل ما عاشته من ظروف قاسية كان لازم تستخدم عقلها ولا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير محلها”.

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وتعرضت على إثر ذلك لهجوم ناري على مواقع التواصل حيث اعتبر الكثيرون أنها تشجع على القتل.

وسارعت الى الدفاع عن نفسها ومما كتبت: “أنا ضد مواجهة العنف بالعنف.بيان (نادين نجيم) واجهت خيانة زوجها وقسوته بالخيانة والخيانة جريمة وأقوى عنف ناعم. أنا ضد تشريع الخيانةومواجهة الرجل بشرِهِ، أي بمثل ما يفعل فنفعل (خيانة بخيانة) أنا ضد الحملة على السوشيال ميدياالتي شجعت خيانة نادين نجيممع معتصم النهارلزوجها تحت مبررات الضعف والظلم والمسكنة. أكره كل الحملات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجلمن حيث الحقوق والواجباتوبكل هذا الشر والأسلوب العنيف الذي تمارسه المرأة”.