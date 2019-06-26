شاهدوا.. رجاء الجداوي: أفتخر بتجاعيدي

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً - أكدت الممثلة المصرية رجاء الجداوي أنها تفتخر بالتجاعيد التي تملأ وجهها، وعبرت عن ذلك بقولها: “مبحبش أداري تجاعيد وشي، ولو حبيت أخبي أكيد هبقى وحشة، لأن كل تجعيدة بتقول عن قصة نجاح وإحتمالية فشل”.
وأشارت الجداوي خلال حلولها ضيفة في برنامج “السفيرة عزيزة”، الى أنها عندما أُختيرت كملكة جمال وعملت لسنوات في عروض الأزياء، تعلّمت الكثير عن كيفية الكلام والأناقة والإحترام، وإفتخرت بلقب سمراء النيل.
كما قالت إنها كانت قبل الشهرة فتاة تعاني من الفقر، وفي مرة تمزق الحذاء الذي كانت ترتديه، ولم تكن تملك المال لشراء آخر جديد، مما جعلها تقوم بربطه في قدمها.
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