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كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً - نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة لها عبر صفحتها وظهرت خلالها في مرحلة الطفولة وعلقت كاتبة :”كي نشوف تصاوري ولأنا صغيرة ساعات نشك اللي أنا كنت ولد.. حتى من أمي كانت تلبسني بالأزرق”.
يذكر عائشة بن أحمد شاركت في مسلسل “أبو جبل” خلال شهر رمضان الى جانب مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد علي رزق ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر خمنوا من هي هذه الطفلة التي كان يظنها الناس انها “صبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.