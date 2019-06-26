خمنوا من هي هذه الطفلة التي كان يظنها الناس انها “صبي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ​عائشة بن أحمد​ صورة لها عبر صفحتها وظهرت خلالها في مرحلة الطفولة وعلقت كاتبة :”كي نشوف تصاوري ولأنا صغيرة ساعات نشك اللي أنا كنت ولد.. حتى من أمي كانت تلبسني بالأزرق”.

يذكر عائشة بن أحمد شاركت في مسلسل “أبو جبل” خلال شهر رمضان الى جانب مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد علي رزق ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

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