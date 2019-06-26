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كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً - إنفصلت نجمة “ستار أكاديمي” دينا عادل عن زوجها المذيع محمد حسن بعد مرور أقل من ثلاثة اشهر على زواجهما الا ان تفاصيل هذا الانفصال لم تكشف بعد وحتى الاسباب لا زالت مجهولة لكن ما أكده طليقها ان الطلاق كان ودي وأن كل شيء في الحياة “قسمة ونصيب”، ومن ناحيته قال محمد حسن أنه ما زال يحتفظ بعلاقة وطيدة معها، ويتمنى لها النجاح في حياتها.
دينا عادل التي عرفناها بصوتها الجميل كانت قد إتجهت للعالم تقديم الإذاعي منذ سنوات وتزوجت من محمد حسن بعد ان تعرفا وجمعتهما علاقة حب قوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 اشهر على زواجها..نجمة “ستار أكاديمي” تنفصل عن زوجها الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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