بعد 3 اشهر على زواجها..نجمة “ستار أكاديمي” تنفصل عن زوجها الشهير

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً - إنفصلت نجمة “ستار أكاديمي” ​دينا عادل​ عن زوجها المذيع محمد حسن بعد مرور أقل من ثلاثة اشهر على زواجهما الا ان تفاصيل هذا الانفصال لم تكشف بعد وحتى الاسباب لا زالت مجهولة لكن ما أكده طليقها ان الطلاق كان ودي وأن كل شيء في الحياة “قسمة ونصيب”، ومن ناحيته قال محمد حسن أنه ما زال يحتفظ بعلاقة وطيدة معها، ويتمنى لها النجاح في حياتها.

دينا عادل التي عرفناها بصوتها الجميل كانت قد إتجهت للعالم تقديم الإذاعي منذ سنوات وتزوجت من محمد حسن بعد ان تعرفا وجمعتهما علاقة حب قوية.