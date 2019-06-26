شاهدوا.. محمد رمضان يشوّق متابعيه للديو مع سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً - شوّق الفنان المصري ​محمد رمضان​ متابعيه، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، لديو “انساي” والذي سيجمعه مع الفنان المغربي ​سعد لمجرد​.

ونشر رمضان مقطع فيديو يظهخر فيه مع لمجرد، وهما يعزفان على البيانو، وعلّق رمضان: “مستعدون مع اخي سعد لمجرد، قريباً، ثقة في الله نجاح”.

وتجمع لمجرد ورمضان علاقة صداقة منذ عدة سنوات، وكان لمجرد قد حضر العرض الخاص بفيلم “شد أجزاء” في عام 2015، وحضر رمضان حفل لمجرد الذي أقيم في مصر عام 2016، كما إعتاد رمضان أن يساند لمجرد في أزماته.