وفاة والد أحمد حسام ميدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي حسام وصفي، لاعب نادي الزمالك السابق، و والد أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة الحالي.
وتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر في مدينة نصر بعد صلاة العصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الرياضة.
و من المقرر أن يقام غدا الخميس عزاء الراحل حسام وصفي نجم الزمالك الأسبق ، ووالد أحمد حسام ميدو ، وذلك بعد صلاة المغرب ، بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، بجوار نادي هليوبوليس الرياضي بمصر الجديدة .
حسام وصفي والد ميدو عمل مدرباً لكرة القدم في نادي مدينة نصر وهو أول من أكتشف موهبة نجله.
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