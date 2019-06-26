وفاة والد أحمد حسام ميدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي حسام وصفي، لاعب نادي الزمالك السابق، و والد أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة الحالي.

وتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر في مدينة نصر بعد صلاة العصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الرياضة.

و من المقرر أن يقام غدا الخميس عزاء الراحل حسام وصفي نجم الزمالك الأسبق ، ووالد أحمد حسام ميدو ، وذلك بعد صلاة المغرب ، بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، بجوار نادي هليوبوليس الرياضي بمصر الجديدة .

حسام وصفي والد ميدو عمل مدرباً لكرة القدم في نادي مدينة نصر وهو أول من أكتشف موهبة نجله.