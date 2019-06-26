إلغاء حبس محمد رمضان والاكتفاء بغرامة مالية في هذه القضية!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبلت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدّم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه في القضية المتهم فيها بسبِّ وقذف مدير عام قناة "إم بي سي"، الأمر الذي يعني إلغاء العقوبة، فيما اكتفت المحكمة بتنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وجاء قرار محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف الذي قدّمه رمضان، على حبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية، حيث اكتفت المحكمة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه "قرابة 575 دولارًا"، وإلغاء عقوبة الحبس.
وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس الفنان المصري ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية وتعويض مدني مؤقت، في شهر فبراير الماضي بتهمة السبِّ والتشهير تجاه محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "إم بي سي" عبر فيديو تسجيلي بثه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأقام عبد المتعال الدعوى، مطالبًا بمعاقبة رمضان بتهمة السبِّ والقذف، وفقًا لنصوص مواد قانون العقوبات، وهو ما استجابت له المحكمة، إلى أن جاء حكم اليوم بالاكتفاء بالغرامة فقط، وإلغاء تنفيذ حكم الحبس.
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