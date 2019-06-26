عارضة الأزياء فوغ ويليامز تتعرّض لتعليقات مسيئة بسبب وزنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الشهيرة فوغ ويليامز، متابعيها على "إنستغرام" التعليقات المسيئة التي تلقتها والتي تنتقد نحافتها ووزنها الضعيف الذي ظهرت به مؤخرًا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فوغ ويليامز التي استقبلت طفلها ثيودور في شهر سبتمبر من العام الماضي، أعلنت عن شدة انزعاجها من التعليقات المسيئة بسبب وزنها وتؤكّد أنه صحي ومثالي.

وبدأت ويليامز في تلقي عدة تعليقات مسيئة وساخرة من نحافتها عندما شاركت جمهورها بصورة لها وهي ترتدي فستانًا أصفر، مؤكدةً أنها تتمتع بجسد صحي ومثالي، وشاركت متابعيها بحساب مؤشر كتلة الجسم الخاص بها من موقع NHS على الإنترنت.

وأعربت ويليامز عن انزعاجها من الاستمرار في تلقّي مثل هذه التعليقات لمجرد أنها تحاول الترويج لنمط صحي معين، وأنها بدأت تفقد الكثير من وزنها بعد إنجاب طفلها في العام الماضي فوزنها الآن هو 64 كيلو غرامًا.

Advertisements

وتوجّهت ويليامز برسالة على حسابها على موقع "إنستغرام" قائلةً: "أنا أمارس التمرينات الرياضية وأتناول طعامًا صحيًا بنسبة 80%، من فضلك لا ترسل أي تعليقات خاصة بوزني مرة أخرى".

وقالت فوغ إنها دائمًا تتلقّى أسئلة من الأمهات حول كيفية فقدان الوزن الناتج عن الحمل والرضاعة، وصرّحت حينئذ أن الأمر في غاية السهولة؛ لأنها تمارس التمرينات الرياضية منذ أن كانت في الأسبوع السابع، وأن جسدها معتاد على تلك التمارين على عكس أي سيدة أخرى ستُواجه صعوبة في ذلك إذا لم تكن معتادةً على اتباع تمرينات رياضية في حياتها بشكل دائم ومستمر.