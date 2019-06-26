ليالي الصيفية| الفقي في الساحل ونيللي في الجونة وابنة أصالة في سويسرا ومهران في بالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير وجهة نجوم الفن في المصايف.

- نيللي كريم

حرصت الفنانة نيللي كريم على قضاء إجازة الصيف في الجونة وذلك بعد إنتهائها من تصوير دورها في فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

- نرمين الفقي

وتوجهت الفنانة نرمين الفقي إلى الساحل الشمالي، لقضاء العطلة الصيفية، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

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محمد علي رزق

وذهب الفنان محمد علي رزق مع زوجته الإعلامية سارة فهيم في شرم الشيخ، وشارك محمد علي رزق صورا من رحلته الصيفية مع جمهوره.

شام الذهبي

وحرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، على قضاء إجازة الصيف في سويسرا، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

محمد مهران

يقضى الفنان الشاب محمد مهران وزوجته المخرجة مي عبد الحافظ قضاء شهر العسل في بالي إندونيسيا، بعد أن احتفلا بزفافهما يوم الجمعة الماضي.