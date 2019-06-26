نجوم الفن يعزون أحمد حسام "ميدو" في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة والد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، الذي وافته المنية عقب صراع مع المرض، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب النجم محمد حماقي، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "خالص عزائي في وفاة والد العزيز أحمد حسام (ميدو).. اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان".

فيما كتب الفنان واللاعب المعتزل أحمد صلاح حسني، عبر حسابه علي "تويتر" قائلا: "عزاء المغفور له الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام ميدو، غدا الخميس، بجامع عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هيليوبلس مصر الجديدة.. اسألكم الفاتحة".

Advertisements

وكتبت رشا مهدي عبر حسابها علي "تويتر": "والدك في الجنة ونعيمها إن شاء الله، البقية في حياتك، الله يرحمه و يغفر له ويصبركم، شد حيلك، نسألكم الدعاء".

وتوفي حسام وصفي والد "ميدو"، المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان من النادي الفيومي.