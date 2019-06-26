محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: توفى اللواء محمد سعيد فؤاد حلمي، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، خال الفنان أحمد عز. وأعلنت حساب مدير أعمال الفنان أحمد عز صورة مكتوب فيها: "إنا الله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله"، وعلق عليها: "توفى إلى رحمة الله خال الفنان أحمد عز، اللواء محمد سعيد فؤاد حلمي وكيل الرقابة الإدارية ونائب رئيس هيئه الطاقة الذريه الأسبق، نسألكم الدعاء والفاتحة". Advertisements جدير بالذكر أن الفنان أحمد عز يعرض له حاليا بالسينمات فيلم "الممر"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وبلغت إيراداته على مدار 3 أسابيع 45 مليون جنيه. ويصور عز حاليا دوره في فيلم ولاد رزق 2، تمهيدا لعرضه في عيد الأضحى المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة خال الفنان أحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.