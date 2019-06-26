صور| نيللي كريم تستمتع بالصيف في مياه الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صور من إجازتها الصيفية، التي تقضيها في الجونة. وظهرت نيللي كريم في الصور برفقة صديقتها إنجى المر والفنانة هند صبري، ونالت صورة نيللي كريم إعجاب متابعي ومحبي نيللي. يُذكر أن الفنانة نيللي كريم والفنانة هند صبري يتعاونان معًا لأول مرة في فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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