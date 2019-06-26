- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
بعثت المطربة ديانا حداد، رسالة خاصة لمتابعيها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق اليوم.
وكتبت "ديانا" عبر حسابها علي "تويتر" تدوينة قالت فيها: "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، اقتربوا من أبنائكم وكونوا جزءا من حياتهم لحمايتهم من خطر المخدرات، أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات".
يذكر أن ديانا حداد أعادت مؤخرًا غناء الأغنية الوطنية السعودية الشهيرة "سيوف العز"، بعد 40 عامًا على طرحها، التي لحنها وغناها فنان العرب محمد عبده عام 1975، وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من ديانا حداد للآباء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.