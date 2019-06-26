رسالة من ديانا حداد للآباء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

بعثت المطربة ديانا حداد، رسالة خاصة لمتابعيها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق اليوم.

وكتبت "ديانا" عبر حسابها علي "تويتر" تدوينة قالت فيها: "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، اقتربوا من أبنائكم وكونوا جزءا من حياتهم لحمايتهم من خطر المخدرات، أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات".

يذكر أن ديانا حداد أعادت مؤخرًا غناء الأغنية الوطنية السعودية الشهيرة "سيوف العز"، بعد 40 عامًا على طرحها، التي لحنها وغناها فنان العرب محمد عبده عام 1975، وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن.