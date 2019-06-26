على دراجة بخارية.. أحدث جلسة تصوير لياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ياسمين في الصور على دراجة بخارية في مدينة روما الإيطالية، ونالت الجلسة إعجاب محبي ومتابعي ياسمين. يُذكر أن ياسمين صبري، قدمت في رمضان الماضي مسلسل "حكايتي" وهو البطولة المطلقة الأولى لها، ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبوعوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش، العمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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