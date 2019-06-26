شاهد.. تعليق رامي جمال بعد أزمة عمرو وردة

علق النجم رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، على أزمة لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، بعد تحرشه اللفظي بعارضة الأزياء مريم جورج.

وقال الفنان رامي جمال: "نفس الناس اللي كانت بتعلق على عمرو وردة بالسلب لحد ما تم استبعاده ودلوقتي بيتكلموا

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ان لازم نستر علي بعض ومين معندوش غلطات و الحبه دول انتوا مين في الاتنين فعلا احنا كل حاجة وعكسها لازم مهدئ قوي علشان اقدر اعيش في الجو المريب ده.. يارب موضوع السوشيال ميديابقي حاجة مرعبةفعلا".

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح سابقاً كليب بعنوان "البرد"، و الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، و ألحان محمد يحيى، و توزيع يحيى يوسف، و الكليب من إخراج كريم نجيب، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.