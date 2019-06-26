شاهد.. تعليق رامي جمال بعد أزمة عمرو وردة

علق النجم رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، على أزمة لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، بعد تحرشه اللفظي بعارضة الأزياء مريم جورج.
وقال الفنان رامي جمال: "نفس الناس اللي كانت بتعلق على عمرو وردة بالسلب لحد ما تم استبعاده ودلوقتي بيتكلموا
يذكر أن الفنان رامي جمال طرح سابقاً كليب بعنوان "البرد"، و الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، و ألحان محمد يحيى، و توزيع يحيى يوسف، و الكليب من إخراج كريم نجيب، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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