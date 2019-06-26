لأول مرة.. ويجز يحيى حفل راب شعبي في درب 1718

يحيى النجم ويجز حفل راب شعبي يوم السبت الموافق 13 يوليو الشهر المقبل، على مسرح السطح في درب1718، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً،
يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرا أغنية بعنوان "بورش"، هي من كلماته و ألحانه، كما حققت الأغنية نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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