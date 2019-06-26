شاهد.. محمد رمضان يكشف كواليس أغنيته المقبلة مع سعد لمجرد

كشف النجم محمد رمضان كواليس تصوير أغنيته المقبلة مع الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث نشر مقطع فيديو من داخل الاستوديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويحمل الكليب اسم "انساي"، و هو من كلمات وألحان سعد لمجرد، و من المقرر أن يغني سعد باللهجة المغربية، بينما يغني

رمضان باللهجة المصرية.

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك مؤخرا في مسلسل "زلزال"، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، و بطولة كل من حلا شيحة، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر،

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سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.

جدير بالذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخرا كليب بعنوان "نجيبك نجيبك"، والأغنية من كلمات محمود برحيل، وألحان محمد نوبال، وتوزيع دي جي فان، والكليب من إخراج حكيم غراب، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.