بالفيديو.. وليد الشامي يطرح أحدث أغنياته

طرح النجم وليد الشامي أحدث أغنياته بعنوان "حظي واعرفه"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هيمن كلمات آدم، و ألحان أزهر حداد، و توزيع زيد نديم.
يذكر أن الفنان وليد الشامي طرح مؤخرا أغنية بعنوان "عزمت"، وهي من كلمات تركي المشيقح، وألحان الأنين، وتوزيع خالد عز، كما حققت الأغنية نجاحا باهرا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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