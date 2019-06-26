بعد دعمه لـ تريكة.. سما المصري تفتح النار على هنيدي

هاجمت النجمة سما المصري الفنان محمد هنيدي، وذلك بعد دفاعه عن اللاعب "أبو تريكة"، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، كاتبة: "أنا فرحانه بشكل...البوست اللي فات بتاع تريكة وهنيدي خلاني اكتشف أن في كمية إخوان خرفان والمتعاطفين معاهم كانوا متابعيني وأنا مااعرفش اه والله....وعمالين يشتموا هو ياض ياخروف أنت وهو فاكراني هتنزل بوست إيه عن مظاهرات رابعة مثلا يااالوح؟؟ خلاص انا كل شويه كده انزل بوست لتريكه أو

لاردوغان أو للخرفان عشان أنضف صفحتي أول بأول وبلوك بلوك بلوك للي خلفوهم...بس كمية بلوكات خدوها دلوقتي أيووووه....هو أنت يادغوف أنت وهو نسيتوا أني كنت عاملة قناة اسمها فلول يانطع منك له؟؟خرفان غلااابة والله لا وبيعلقوا ويقولوا انتي مين عشان تشتمي تريكة؟ أنا اللي أنت تلعب نفس أمك عشاني ومتابعني وبتدخل تروق علي نفسك بالليل وتتفرج عليا وسائل أكونتات الدينوالإيمان ومتابعني أنا ياخروف وقال إيه تريكة عم الناس ليه ياخرفان هو أخوه كان متجوز كام واحدة عشان يبقي عم كل دول؟؟ وقال إيه أنضف واحد في مصر ليه هو بيستحمي بمسحوق برسيل؟؟ مشروب الشعير طلع الخروف اللي جواك".

و قد نشر النجم محمد هنيدي تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر" كاتباً: "يا تريكة"، بالإضافة إلى رموز أشكال القلوب.

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