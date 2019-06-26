كندة علوش لـ ملحم زين: شو محترم.. شكراً من القلب

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 08:50 مساءً - أثنت الممثلة السورية ​كندة علوش​ على موقف الفنان ​ملحم زين​، تجاه ​اللاجئين السوريين​ في ​لبنان​، مؤكدة أن ما قاله كلمة حق ومحبة، في وجه العنصرية ولغة التفرقة.

وكتب علوش في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “شو محترم الفنان ملحم زين بردو على موضوع السوريين بلبنان ببرنامج منا وجر قديش غالية ومهمة كلمة الحق ورسايل المحبة بالوقت يلي بتتفشى فيه العنصرية ولغة التفرقة.. شكراً من القلب “.