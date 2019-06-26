كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 08:50 مساءً - أثنت الممثلة السورية كندة علوش على موقف الفنان ملحم زين، تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكدة أن ما قاله كلمة حق ومحبة، في وجه العنصرية ولغة التفرقة.
وكتب علوش في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “شو محترم الفنان ملحم زين بردو على موضوع السوريين بلبنان ببرنامج منا وجر قديش غالية ومهمة كلمة الحق ورسايل المحبة بالوقت يلي بتتفشى فيه العنصرية ولغة التفرقة.. شكراً من القلب “.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش لـ ملحم زين: شو محترم.. شكراً من القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.