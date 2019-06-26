محمد النجار يشكو جفاء أهل الفن قبل رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل المخرج المصري محمد النجار، عن عالمنا الثلاثاء 25 يونيو بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز الـ 65 عامًا.

وفي أخر تصريح للمخرج الراحل، قال في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر فيها عن حزنه واستيائه الشديد من نجوم الوسط الفني، وعدم سؤالهم عليه طوال فترة مرضه.

وأضاف، أنه كان يتعشم خيرًا في الكثير من الأشخاص من داخل الوسط الفني وخارجه، قائلًا: «كنت محتاج طبطبة».

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وتابع، أنه يثق تمامًا أن الفنان الراحل نور الشريف لو كان على قيد الحياة كان سيكون أول من يزوره لكونه مدرسة في الأخلاق.

يذكر أن المخرج الراحل، تم تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور عدد من عائلته واصدقائه، و وسط غياب تام لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمنطقة المقطم.

ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم، بعد صلاة المغرب.

محمد النجار، ولد في 10 يوليو 1954، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، ثم قام بالتدريس بالعديد من المعاهد الفنية المصرية.