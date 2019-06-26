"اختطاف" يكتسح "توي ستوري 4" في الصين

نجح فيلم الأنيميشن الياباني Spirited Away "اختطاف" في اكتساح شباك التذاكر الصيني خلال افتتاحية عرضه، محققًا أكثر من ضعف إيرادات فيلم Toy Story 4 "توي ستوري 4" الأمريكي، وفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

فيلم "اختطاف" الذي أنتجه استوديو جيبلي صدر عام 2001، إلا أنه يطرح في الصين لأول مرة حاليًا، بعد 18 عاما على صدوره في دور العرض العالمية.

حصد فيلم "اختطاف" في افتتاحية عرضه 27.7 مليون دولار، أي نحو 21.8 مليون جنيه إسترليني، بحسب موقع "ماويان"، وهو واحد من أضخم تطبيقات بيع التذاكر في الصين، أما فيلم "توي ستوري 4" فقد حصد 13.2 مليون دولار في افتتاحية عرضه.

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يعد "اختطاف" أول فيلم أنيميشن أجنبي غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار، وأخرجه هاياو ميازاكي، ويتناول قصة طفلة تنتقل إلى عالم خيالي عقب دخولها مدينة ملاهي مهجورة مع عائلتها.

يظل فيلم "اختطاف" الأعلى إيرادات لدى استوديو جيبلي حتى الآن، إذ تحول إلى ظاهرة فور صدوره محققًا شعبية كبيرة عالميًا حتى في الصين، رغم عدم طرحه رسميًا هناك، إلا أن كثيرا من الجمهور الصيني شاهده عبر نسخ مقرصنة أو على أسطوانات "دي في دي".

تمتلك الصين قواعد صارمة بشأن الأفلام التي تسمح بعرضها في بلادها، وأرجع بعض المحللين السينمائيين السبب وراء عدم طرح فيلم "اختطاف" الياباني في الصين، إلى وجود توتر سياسي قديم بين البلدين.