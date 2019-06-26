جلسات عمل بين أحمد السقا وأمير كرارة استعدادا لتصوير فيلم جديد

عقد الفنان أحمد السقا جلسة عمل مع الفنان أمير كرارة وذلك للتجهيز لعمل سينمائي جديد سيجمعهما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعاونهما في فيلم "هروب اضطراري".

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات عمل مكثفة بين النجمين السقا وكرارة بعد الاتفاق مع شركة الإنتاج على مخرج الفيلم، للبدء في ترشيح باقي أبطال العمل وطاقم التصوير والفنيين .

كان السقا وكرارة قد تعاونا من قبل في فيلم "هروب اضطراري" الذي عرض في عام 2017 وحقق نجاحا كبيرا، حيث دارت أحداثه حول جريمة قتل راح ضحيتها رجل أعمال ويتهم فيها أربعة أشخاص وهم أدهم وجسد شخصيته (أحمد السقا) ومصطفى وجسده (أمير كرارة) ويوسف الذي جسده (مصطفى خاطر)، وندى جسدتها (غادة عادل)، وتبدأ الأحداث في التصاعد حيث يحاول كلُ شخص إثبات براءته من التهمة المنسوبة إليه.

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