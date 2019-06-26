رسالة "شحاتة أبو كف" إلي "عمرو وردة" احذر فتاة "الانستغرام"

ظهرت الفنانه «هياتم» في زمن الثمانينات بالسينما المصرية، وهي تبتز النجم نور الشريف في فيلم «كابتن شحاتة أبو كف» بشريط فيديو والآن في الواقع تظهر في 2019 «ميريهان» عارضة الأزياء لتبتز لاعب كرة القدم المعروف «عمرو وردة » بكومنت على موقع الصور «انستغرام».

ويعد فيلم «غريب في بيتي» للفنان نور الشريف وسندريلا السينما المصرية سعاد حسني، من المشاهد التي لا تمحى من ذاكرة السينما المصرية، ويجسد نور الشريف بدور «كابتن شحاتة أبو كف» لاعب كرة القدم بنادي الزمالك، وتدور أحداث الفيلم حول صراع على الشقة السكنية، ومن ناحية أخرى محاولات بعض لاعبي كرة القدم المنافسين لكابتن شحاتة أبو كف في الإيقاع به في فخ العلاقات النسائية لتشتيت تركيزه.

وتقوم بهذه المحاولات الفنانة هياتم، التي لعبت دور «الفتاة اللعوب» الشهيرة بإيقاع اللاعبين في غرامها، وذلك لإغراء «أبو كف» لممارسة الرذيلة معها، وعدم تركيزه فى البطولة الرياضية، حتى أن الفنان حسن مصطفى الذى لعب دور المسئول عن «أبو كف» وجه للفنانة هياتم جملة علقت فى أذهان الكثيرون حتى وقتنا هذا: «أنتي السبب في سوء حالة المنتخب القومي».

وأعادت ذلك إلى أذهان الجمهور أحداث فيلم «غريب في بيتي»، بسبب مادار من أحداث بعد المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبى مصر وزيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة، وهو الفوز الذي أدخل الفرحة في قلوب المصريين، إلا أنه بعد ساعات من فرحة المصريين في كل مكان.

رسالة «شحاتة أبو كف» إلي «وردة»..احذر فتاة «الانستجرام»

ومحاولة من هذه الفتاة للفت الأنظار إليها على مواقع السيوشيال ميديا، وهي مجرد فتاة تعرف جيداً أن العيون تراقب بشدة المنتخب الوطني والأضواء مسلطة على كتيبة المدرب المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفني للفراعنة، التي تسعى لإسعاد ملايين اللمصريين، للتتويج باللقب الأفريقي، فحاولت تلك الفتاة استغلال هذه المتابعة والاهتمام لجذب الأنظار إليها من خلال ما زعمته عبر إنستجرام.

وهو ما يعيد لذاكرتنا الفنانة هياتم في فيلم «غريب في بيتي»، وخطتها للقضاء على الكابتن شحاتة أبو كف وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتفات إلى هذا الأمر وإيقاف مثل هذه المحاولات وتجنب الحروب والضغوط النفسية على اللاعبين.

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من جانبه، أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عقد اجتماعا مع اللاعبين للحديث عن الأزمة المثارة في وسائل الإعلام حول خروج بعض اللاعبين في منتخب مصر عن النص، في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلي عقب ذلك قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء ذلك، الأمر بعد الأزمة الأخيرة مع الفتاه مريهان عارضة الأزياء أو كما لقبت بفتات التحرش على السوشيال ميديا، التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة

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