تعرف على أجر "جينفر لوبيز" نظير حفلها بالساحل الشمالي

تستعد النجمة العالمية جينفر لوبيز، لإحياء حفل جماهيري في مصر 9 أغسطس القادم في أحد المطاعم الشهيرة، بمدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، التابعين لمحافظة مطروح.

وعلمت "بوابة أخبار اليوم"، أن جينفر تقاضت مبلغ 150 ألف دولار نظير إحيائها للحفل، مشترطة وجود حراسة خاصة لها طوال فترة تواجدها، بالإضافة إلى سفر فرقتها الموسيقية معها بالكامل إلى مصر.

وتبدأ أسعار التذاكر، من 2000 جنيه، و3000 جنيه بداخل "الدائرة الذهبية"، أما أعلى فئة (vip) فستكون بقيمة 4000 جنيه.

جدير بالذكر، أن جينفر كانت قد دعت جمهورها للاحتفال معها بعيد ميلادها في مصر، وفور انتشار الفيديو تساءل الجميع عن أسعار تذاكر الحفل ومكان تواجدها.

ومن المقرر، أن تغني جينيفر عددا كبيرا من أغانيها المختلفة والمميزة خلال الحفل المنتظر أن يشهد تواجدا جماهيريا ضخما.

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وكانت جينيفر لوبيز، أعلنت خطبتها من أليكس رودريغز لاعب البيسبول السابق بفريق "نيويورك يانكيز"، ونشرا صورة لخاتم الخطبة.

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