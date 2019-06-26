إليسا تسجل أعلى حضور جماهيري بمهرجان "موازين"

سجلت النجمة اللبنانية إليسا أعلى حضور جماهيري في حفلها أمس بمهرجان موازين. وأحيت إليسا حفلًا كبيرًا على مسرح النهضة وسط مدينة الرباط، وسط تفاعل جمهيري ضخم، وغنت مجموعة من أشهر أغنياتها منها «وحشتوني».

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