الفنان أحمد عز ينعى خاله الذي توفي الأربعاء

نعي النجم أحمد عز، خالة اللواء محمد سعيد فؤاد حلمي وكيل الرقابة الإدارية ونائب رئيس هيئه الطاقه الذرية الاسبق. حيث كتب مدير أعمال الفنان أحمد عز عبر حسابة علي الفيس بوك " توفى الي رحمة الله خال الفنان #احمد_عز اللواء محمد سعيد فؤاد حلمي وكيل الرقابه الاداريه ونائب رئيس هيئه الطاقه الذريه الاسبق". جدير بالذكر أن النجم أحمد عز مشغول الأن بتصوير أحداث الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما يستعد لدخول فيلم "العارف"، بالإضافة إلي أنه يشارك هذا الموسم بفيلم "الممر.

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