شاهد.. ياسمين صبري على متن دراجة نارية في إيطاليا

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي في إيطاليا وعلى متن دراجة نارية. ظهرت ياسمين في الصور وهي على متن دراجة نارية في شوارع روما الايطالية ولاقت الصورة إعجاب متابعيها. على متن دراجة نارية في شوارع روما الايطالية ولاقت الصورة إعجاب متابعيها. يذكر أن ياسمين صبرى شاركت خلال السباق الرمضانى الماضي في مسلسل «حكايتى» الذى حقق مشاهدة عالية. المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير.

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