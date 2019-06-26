هاني رمزي: أحرص على متابعة كأس الأمم الإفريقية رغم تواجدي خارج البلاد

حرص الفنان هانى رمزى على متابعة افتتاح كأس الأمم الأفريقية رغم تواجده خارج البلاد، مؤكدًا أنه شعر بالفخر بسبب الشكل المبهر الذى خرج به الحفل، بالإضافة إلى التنظيم الرائع.

وأكد فى تصريحات صحفية: أن ردود الأفعال بعد الحفل كانت مبهرة

من مختلف الدول العربية والإفريقية والغربية.

واستكمل حديثه: إن تواجده خارج البلاد لم يمنعه من متابعة مباريات المنتخب القومى فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية،حيث بدا منذ اللحظة الأولى بمعرفة جدول المباريات

ومتابعة فرق التوقيت ليقوم بمشاهدتها بشكل مستمر.

وأضاف رمزي، أنه يتمنى للمنتخب القومى أن يحقق إنجازا رياضيا جديدا، حيث يضع أملا كبيرا على لاعبي المنتخب والجمهور الذى يقوم بدعمهم.

واستكمل أنه على يقين أن لاعبى المنتخب القومى سوف يبذلون كل جهدهم لإتمام فرحة المصريين، مؤكدًا أن يثق فيهم بشكل كبير ويضع عليهم الآمال.