بالمايوه.. نيللي كريم تثير إعجاب معجبيها

ظهرت الفنانة نيللي كريم علي متابعيها بصورة جذابة من خلال موقع الصور الشهير إنستجرام

وشاركت جمهورها بصورة لها بالمايوه من خلال رحلتها البحرية بالجونة، وظهرت الصورة من دون أي تأثير للمياه علي نضارة

بشرتها الطبيعية من دون ماكياج.

ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن أحدث أعمال نيللي كريم مسلسل اختفاء، الذي عرض بشهر

رمضان من العام الماضي 2018. ولم تشارك في مارثون الدراما الرمضانية لهذا العام 2019، وتنتظر نيللي عرض أحدث أعمالها الفنية لهذا العام بفيلم الفيل الأزرق، وتشارك بطولته مع الفنان كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وخالد الصاوي، من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.