بالمايوه.. نيللي كريم تثير إعجاب معجبيها

ظهرت الفنانة نيللي كريم علي متابعيها بصورة جذابة من خلال موقع الصور الشهير إنستجرام
وشاركت جمهورها بصورة لها بالمايوه من خلال رحلتها البحرية بالجونة، وظهرت الصورة من دون أي تأثير للمياه علي نضارةبشرتها الطبيعية من دون ماكياج.
ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أحدث أعمال نيللي كريم مسلسل اختفاء، الذي عرض بشهر
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