بالفيديو.. كاردي بي تطرح أحدث كليبات أغانيها

طرحت النجمة العالمية كاردي بي أحدث كليبات أغانيها بعنوان "press"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية كاردي بي طرحت سابقا كليب بعنوان "money"، كما تخطي الكليب حاجز الـ 75 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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