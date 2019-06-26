السبت.. أصالة تلتقي جمهورها بجدة

نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

واعلنت أصالة عن حفلها القادم في جدة قائلة:" سنلتقي في جدّه الساحره النّابضه بالحياة والفرح ، سنلتقي في ليلة إستثنائيّه ، لأنّها ليلة سهم ، الّذي ألبس

الموسيقى ثوباً جديداً ، ثوباً أبهر حتّى شركاؤه في النّجاح ، فأصبحتُ في كلّ مرّة أغنّي منّ خلال عالمه ، أتحدّى بصوتي كيّ أصل أطراف الشّعور ، الّذي صاغه هو ببساطة وسلاسه ،أيّام قليله تفصلنا عنّ هذا الحدث ، يوم ٢٩ يونيو في مدينة الملك عبدالله الرياضية ".

يذكر ان أصالة قد أحييت آخر حفلاتها في السعودية ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكان ذلك في مدينة الدمام بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.