السبت.. أصالة تلتقي جمهورها بجدة

نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".
واعلنت أصالة عن حفلها القادم في جدة قائلة:" سنلتقي في جدّه الساحره النّابضه بالحياة والفرح ، سنلتقي في ليلة إستثنائيّه ، لأنّها ليلة سهم ، الّذي ألبسالموسيقى ثوباً جديداً ، ثوباً أبهر حتّى شركاؤه في النّجاح ، فأصبحتُ في كلّ مرّة أغنّي منّ خلال عالمه ، أتحدّى بصوتي كيّ أصل أطراف الشّعور ، الّذي صاغه هو ببساطة وسلاسه ،
يذكر ان أصالة قد أحييت آخر حفلاتها في السعودية ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكان ذلك في مدينة الدمام بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.
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