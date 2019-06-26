شبيه ميسي الإيراني يستغل عشرات النساء جنسيًا

متابعة بتجـــــــــرد: استغلّ شاب ايراني الشبه الكبير بينه وبين نجم برشلونة ليونيل ميسي للتقرب من عشرات النساء جنسياً، بعد نجاحه بإقناعهنّ أنه هو فعلاً ميسي الحقيقي.

فقد كشفت تقارير عالمية عدة أن رضا برستش، البالغ من العمر 26 عاماً، يستغلّ النساء جنسياً في إيران بحجّة أنه اللاعب ليونيل ميسي، وقد رفعت أكثر من 23 ضحية دعوى قضائية ضده بعد افتضاح أمره.

من جهته، نكر برستش التهم الموجّهة ضدّه، وأكّد من خلال مقطع فيديو على انستغرام أن قائلاً: “هناك أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتورطي جنسياً مع 23 امرأة لأنهن اعتقدن أنني ليونيل ميسي… من فضلكم لا تلعبوا بسمعة الناس ومصداقيتهم”.

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يذكر أن الشرطة الإيرانية سبق واعتقلت برستش قبل عامين، بعدما بدأ بحلاقة شعره وإطلاق لحيته، بحيث أصبح نسخة طبق الأصل عن اللاعب الارجنتيني فذاع صيته وارتفع عدد الذين يريدون مقابلته والتقاط الصور معه.