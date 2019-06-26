طرح أول فيديو من كواليس فيلم “جيمس بوند” الـ25

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ القائمون على فيلم “جيمس بوند” الجديد، معجبي العميل السري 007، بنشر أول فيديو للممثل “دانيل كريغ” من كواليس الفيلم رقم 25 من السلسلة الشهيرة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وعلى الرغم من تأخير الفيلم، إلا أنه يبدو أنه يستحق الانتظار، حيث أظهر الفيديو كاميرا ملتصقة بجانب سيارة دفع رباعي يقودها كريغ، في جامايكا، وتظهر مطاردة سريعة في شوارع أحد المدن، وعدد آخر من اللقطات المثيرة للإعجاب، حيث الأجواء الجديدة.

ويبدو كذلك أن المتابعين يتشوقون لمشاهدة العمل، حيث قال أحدهم على “تويتر”: “لا أستطيع الانتظار، متحمس للغاية”، وعلق آخر: “تبدو رائعة”، فيما أعلن البعض استيائهم من عرض الفيلم المرتقب، فقال أحدهم: “أعطونا عنوان الفيلم يا جبناء”، وقال آخر أكثر تهذيباً: “أعلنوا عن العنوان من فضلكم”.

وتم إيقاف تصوير الفيلم الجديد في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أصيب كريغ بجرح في كاحله بشكل خطير، وهو ما أجبره على الخضوع لعملية جراحية، ثم في الشهر الماضي أصيب أحد أفراد الطاقم في انفجار وقع في موقع التصوير.