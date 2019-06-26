خالد عبد الرحمن يعلن موعد حفله المقبل بالسعودية

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان خالد عبد الرحمن جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة كشف من خلالها عن موعد حفله الغنائي الجديد الذي سيحييه خلال الأيام المقبلة بجانب مجموعة من نجوم الطرب الخليجي.

وغرد عبد الرحمن قائلا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الخميس في النماص بتاريخ 4/7/2019، نلتقيكم على الموعد بإذن الله”، ومن المقرر أن يشارك في هذه الفعالية الفنية عدد من نجوم الطرب الخليجي ومن بينهم رابح صقر وعبادي الجوهر وعايض وجابر الكاسر، وسيحيي كل منهم حفله على يومين مختلفين.

يشار إلى أن الفنان خالد عبد الرحمن، قد أحيا خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما بجانب فنان العرب محمد عبده، وهو الحفل الأول الذي يجمعهما سويا وأقيم على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

جدير بالذكر أن الفنان خالد عبد الرحمن، كان أصيب بمرض الحزام الناري، وقضى عدة أيام بالمستشفى حتى تماثل للشفاء وعاد لحالته الصحية الطبيعية.