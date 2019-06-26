أغنية بـ”فولت عالي” و”مشاعر 3D”.. عبد المجيد عبد الله يشوق الجمهور لجديده

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم عبد المجيد عبد الله جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة شوق من خلالها جمهوره لأحدث أعماله الغنائية، وكشف عن مفارقة النوم لعيونه خلال الفترة الحالية بسبب التحضيرات.

وغرد عبد المجيد عبد الله، قائلاً: “أي والله عيا يضبط النوم كل يوم نقول اليوم المهم الأيام الجاية إن شاء الله حلوة، وجمهوري الفخم الراقي يستحق كل جهد وعناء، فاختيار أفضل ما عندي، أحبكم”.

وأضاف: “عايش سعيد أغنية تعو، الفولت حقها عالي، والمشاعر فيها 3D، عبقرية تركي الشاعر والملحن تفجع جنون، عسى الله يخليهم”.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب عبد المجيد عبد الله، أغنية “شكرا” وهي من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وتريات تامر غنيم، عود ياسر بوعلي، إيقاعات إبراهيم حسن، ومكس وماستر جاسم محمد.

وتُعد هذه الأغنية أول عمل غنائي للفنان عبد المجيد عبد الله بعد وعكته الصحية الأخيرة، والتي كانت مجرد التهاب في الأذن الوسطى فقط، وفق ما ذكره صديقه المقرب الموسيقار ممدوح سيف.