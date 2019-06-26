وفاة نجم “جيمس بوند” الوسيم

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متابعة بتجـــــــــرد: توفي الممثل البريطاني الذي اشتهر بأدواره في سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة “جيمس بوند” برايان مارشال، عن عمر 81 عاما.
اشتهر “مارشال” بسبب دوره الذي لعبه في الفيلم الكلاسيكي “الجاسوس الذي أحبني” الصادر عام 1977، وأكدت المنتجة التلفزيونية ومديرة أعماله، إيستا شارخام، خبر الوفاة عبر تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، منذ قليل.
وكتبت “إيستا”: “من المحزن جداً أن صديقي العزيز القديم بريان مارشال قد رحل إلى عالم آخر، ممثل رائع، وذو قيمة كبيرة، أعماله هي كتالوج التلفزيون البريطاني والأسترالي الكلاسيكي”.
بدأ “مارشال” مسيرته التمثيلية من خلال الظهور في حلقة من المسلسل الدرامي “Teletale”، عام 1964، وبعد عامين، مثل في الفيلم الكوميدي البريطاني “ألفي”، الصادر عام 1966، دور “مايكل كين”، بعد ذلك، كان دوره في فيلم “الجاسوس الذي أحبني”، ومثل فيه دور القائد “تالبوت” الذي أُسرت غواصته في بداية الفيلم قبل إنقاذها من قِبل “بوند”، وفي عام 1980، لعب دور “هاريس” في فيلم “يوم الجمعة الطيّب الطويل”، بجانب “بوب هوسكينز”، و”هلن ميرّن”، وظهر أيضًا في المسلسل التلفزيوني الأسترالي “Neighbours and Home & Away”.
وبجانب التمثيل، كان “مارشال” مقدّما للبرنامج التلفزيوني الأسترالي الشهير “موست وونتد Most Wanted” عام 1989، وكانت مشاركته الأخيرة في دور عم “كورا” في المسلسل التلفزيوني القصير “أمودي كريسماس A Moody Christmas” الصادر عام 2012.
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