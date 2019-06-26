الأربعاء عرض فيلم "بقرار" في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي فيلم «بقرار» للمخرج محيي الدين العامري- اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً- بقاعة الكلمة. كما شارك في الفيلم ريماس جاموس وحسان البلخي وإسراء محمد ومساعد مخرج ناهد سويدان ومن كتابة وإخراج محيي الدين العامري. قد يهمك أيضا: علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي السبت نسمة محجوب تحيي حفلا غنائيا في القلعة منتصف أغسطس

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