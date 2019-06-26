استئناف تصوير فيلم "استدعاء ولي عمرو"

القاهرة - لايف ستايل
استأنف فريق عمل فيلم "استدعاء ولي عمرو"، تصوير بقية المشاهد بعد توقفهم خلال شهر رمضان المبارك.
ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس.
"استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، أماني كمال، ايمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج أحمد البدري.
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