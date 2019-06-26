سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019

واصل سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء، الاستقرار أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر والإسكندرية و الشركة المصرفية العربية والمصرف المتحد والتعمير والإسكان وعودة ومصر إيران وكريدي إجريكول وبلوم والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات والأهلي اليوناني والعربي الأفريقي والبركة وبيريوس .

وسجلت العملة الخضراء أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي ليبلغ 16.67 جنيه، مقابل 16.75 جنيه للبيع، .



واستقر سعر الدولار في البنك التجار الدولي مصر -أكبر بنوك القطاع الخاص- عند 16.64 جنيه للشراء وهو أقل سعر للشراء، مقابل 16.74 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في البنك المركزي المصري.

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤخرا، أن الجنيه المصري ضمن أفضل العملات أداءً في أسواق العملات الأجنبية إذ ارتفع 6% مقابل الدولار.



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وترى شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أصدرتها يوم الأحد أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيبقى مستقرا خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يتراجع خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل سعر الدولار في المتوسط إلى 17.43 جنيه في 2020/2019، و18.25 جنيه في 2021/2020.

وكشف وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع بلومبرج أمس الثلاثاء، أن مصر تهدف إلى طرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل بناء على عدة عوامل، لافتا إلى أن تلك المبيعات قد تشمل السندات الخضراء والصكوك الإسلامية وإصدارات بعملات آسيوية.

وأشار معيط إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.7 مليار دولار مؤخرا، مقارنة بنحو 12.3 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما اعتبره الوزير بمثابة قفزة كبير في الـ 6 أشهر الماضية. وأعرب معيط عن أمله في مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة حتى تتراجع تكلفة الاقتراض.

وحول معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، قال معيط لبلومبرج "لقد واجهنا تحديات ولكن الآن يمكن لي أن أقول أنني متأكد أننا قمنا بكل ما يتعين علينا القيام به لحل تلك المشكلات، وأتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. فمع استهداف مصر معدل نمو يصل إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وفي ضوء العديد من الفرص المتاحة، نتوقع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتراجع متوسط سعر شراء اليورو للشراء ليبلغ 18.92 جنيه مقابل 19.10 جنيه للبيع، كما انخفض متوسط سعر للشراء الإسترليني إلى 21.15 جنيه فيما زاد سعر البيع ليسجل 21.37 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، بلغ متوسط سعر الريال السعودي عند 4.42 جنيه للشراء مقابل 4.46 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.53 جنيه مقابل 4.56 جنيه للبيع، وصعد سعر الدينار الكويتي للشراء 54.89 جنيه وتراجع سعر البيع ليسجل 55.24 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.