بالصور- كيم كردشيان تلفت الأنظار بقميص مايكل جاكسون وبرنس

Jun 26, 2019 رصدت عدسات الكاميرات نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان في مطار JFK في نيويورك يوم الثلاثاء. Advertisements وكانت كيم ترتدي قميصاً أبيض اللون سعره 21$ طُبع عليه صورتين للنجمين الراحلين مايكل جاكسون وبرنس. نذكر ان نجم البوب الأميركي مايكل جاكسون توفي في 25 حزيران/يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين عاما إثر تناوله جرعة قاتلة من مخدر البرونوفول. كما تم العثور على برنس (57 عاماً) ميتا في المجمع في 21 أبريل نيسان 2016. وأعلن سبب الوفاة الرسمي وهو تعاطي جرعة زائدة من مسكن الألم فنتانيل. ولم يعثر على وصفات طبية بالفنتانيل وهو دواء أقوى 50 مرة من الهيروين.







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