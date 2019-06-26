إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر بدورته الاولى

اعلنت ادارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون عن إقامة مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر بدورته الاولى وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور ،والذي سيعقد في الفترة الممتدة من 13ولغاية 16 تموز/ يوليو القادم ،وذلك بمشاركة فرق مسرحية من لبنان وخارجه والمهرجان يهدف الى ترسيخ الحركة المسرحية ودعم الفرق المحلية وأعمال طلاب الجامعات ،وتقدم جميع فعاليات المهرجان بالمجان للجمهور وذلك بالشراكة مع وزارتي الثقافة والسياحة اللبنانية وبلدية صور ومؤسسة دروسوس .

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وقد تم فتح باب استقبال العروض لغاية 30 حزيران الجاري ،وتتنافس العروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة أفضل سينوغرافيا، وسيعقد على هوامش المهرجان ورش تدريبية وندوات ومناقشة للعروض مع الجمهور .

وتعمل جمعية تيرو للفنون التي ساهم في تأسيسها الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من «سينما الحمرا» في مدينة صور و«سينما ستارز» في مدينة النبطية و«سينما ريفولي » التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة المهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية والكرنفالات والورش التدريبية، ومن الأعمال المسرحية التي قدّمتها فرقة مسرح إسطنبولي هي: «قوم يابا»، «نزهة في ميدان معركة»، «زنقة زنقة»، «تجربة الجدار»، «البيت الأسود»، «هوامش»، «الجدار»، «حكايات من الحدود»، «مدرسة الديكتاتور»، «محكمة الشعب». كما وشاركت الفرقة في مهرجانات محلية ودولية، وحصدت على جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات في لبنان، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان «عشيّات طقوس» في الأردن، وتعتبر مسرحية تجربة الجدار أول عمل عربي يدخل في المسابقة الرسمية لـ»مهرجان ألماغرو» في اسبانيا.

هذا وشهد المسرح الوطني اللبناني على إقامة مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة ومهرجان المسرح لمونودراما المرأة ومهرجان الابداع العربي الهولندي .