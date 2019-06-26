ناعومي كامبل: لا زلت أتعرض للعنصرية بسبب لون بشرتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل تعرضها للتمييز العنصري بسبب لون بشرتها، على الرغم من كونها واحدة من عارضات الأزياء الأكثر شهرة في العالم مع خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

أوضحت ناعومي كامبل، البالغة من العمر 49 عامًا، بشكل مثير للصدمة أنها لا تزال ضحية للعنصرية في صناعة الأزياء حتى يومنا هذا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كامبل إنها شعرت "بالصدمة" عندما تم رفض الحملة الأخيرة التي قامت ببطولتها في بلد آسيوي بسبب لون بشرتها.

وأضافت أيضًا أنها رفضت عروضًا للمشي في معارض أسبوع الموضة في باريس كمسألة مبدأ بسبب أن بيوت الأزياء الخاصة تفتقر إلى نماذج متنوعة عرقيًا.

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وقالت: "لم أشعر أن الرسالة كانت صحيحة، التنوع يجب أن يكون متوازنا في جميع المجالات لجميع الأعراق، ليست المسألة بشأن المال".

وتُعرف ناعومي على نطاق واسع بتأييدها للتنوع في صناعة الأزياء، ووفي عام 2005، أسست مؤسسة Fashion For Relief الخيرية، التي تنظم عروضاً لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الكوارث في جميع أنحاء العالم، وستقدم مؤسسة ناعومي خلال أسبوع الموضة في لندن في سبتمبر القادم عروضًا مع عائدات هذا العام التي ستذهب إلى منظمة إنقاذ الطفولة.