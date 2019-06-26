ميريام فارس تلجأ لسُلوك غريب.. عباءة و"بُرقع" للتخفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس لحيل غريبة من نوعها، للتخفي عن أعين الصحافيين والمعجبين، وذلك أثناء تواجدها في المغرب مؤخراً للمشاركة في "مهرجانات موازين الدولية".

واتخذت فارس بعض التدابير الأمنية الغريبة، فأثناء زيارتها للمغرب مكثت في فندق غير مخصص للنجوم والصحافة، وهذا بسبب اصطحابها لزوجها داني متري وابنها جايدن خلال الرحلة.

والمفاجئ بالأمر أن النجمة اللبنانية تعمدت استعمال الباب الخلفي للفندق، والمخصص للموظفين فقط، بالإضافة لارتدائها برقع وعباءة سّوداء للتخفي عن الأنظار، وهذا ما كشفته عدسة "أغاني أغاني".

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وظنت ميريام فارس أن الصحفيين سيتواجدون من أجلها في الردهة الأمامية للفندق، لكن بحسب مصادر صحفية فلم يكن هنالك صحفيين على عكس ما اعتقدته فارس.

وهذا الحفل الذي أحيته ضمن المهرجان جاء بعد غيابها لأشهر عن السّاحة الفنية.

ومن الجدير بالذكر أن ميريام فارس أثارت الجدل مؤخرا بتصريحاتها حول سبب غيابها عن الحفلات في مصر حيث أجابت "بأنها بعد الثورة توقفت الحفلات وكبرت على مصر"، وهو ما أثار ضدها موجة احتجاج مصرية واسعة.