ريهام عبدالغفور تحذف صورتها مع ابنها بعد "تعليقات جارحة".. وهكذا ردّت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمر سوى ساعات قليلة فقط على نشر الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور صورتها مع ابنها الشاب للاحتفال بعيد ميلاده، إلا وقامت بحذفها بسبب الكم الهائل من التعليقات السلبية والجارحة على الصورة واتهام ابنها بشرب الخمر.

وظهرت ريهام في الصورة وهي تحتضن ابنها الشاب والذي كان يحمل في يده كأسًا، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أنه يشرب الخمر، ما عرضها لسيل من الانتقادات القاسية.

وأعربت ريهام عن استيائها الشديد من هذه التعليقات، معلقة: "حقيقي كمية التعليقات المرضية غير طبيعية.. فلتقل خيرًا أو لتصمت.. كان ممكن تكتفوا بكل سنة وهو طيب زي مافي ناس محترمة كتبت لكن التجريح فيا وفي ابني شيء غير محترم بالمرة".

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وقالت: "في ناس بتشرب عصاير وسفن أب على فكرة.. مش أي كباية لازم تكون خمرة لكن في ناس مورهاش حاجة غير الحكم على الناس وتجريحهم.. شكرًا".

يُذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في مسلسل "زي الشمس"، الذي قامت ببطولته دينا الشربيني، وبمشاركة أحمد السعدني، أحمد داود، عمر السعيد، سوسن بدر ومن تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.