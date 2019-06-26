خمس أغنيات باللهجة المصرية بألبوم صابر الرباعي الجديد

أعلن النجم التونسى صابر الرباعى، مساء أمس، عن موعد طرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "صابر 2019"، عبر حسابة علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث من المقرر طرح الألبوم يوم 4 يوليو المقبل.

وأكد علي المولي، مدير أعمال النجم صابر الرباعي في تصريح خاص لـ "بوابة أخبار اليوم"، أن ألبوم صابر الرباعي الجديد يضم 10 أغنيات هي "كتاب المجروحين، عسى يومى قبل يومك، مغيار، ليلة من العمر، اتذكرونى، غشاش، باباى، حياتى، عمرى الجديد، قصيدة نزار قبانى"، منها خمسة أغنيات باللهجة المصرية وإثنان باللهجة اللبنانية وإثنان بالتونسية وقصيدة، ومن المقرر أن يتم تصوير ثلاث أغاني من الألبوم خلال الفترة القادمة.

وأضاف المولي، بأن صابر يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع عدد من كبير من المحلنين والشعراء والموزعين المصريين والعرب منهم الشاعر هانى عبد الكريم وسمير زكى، وعلى صعيد الملحنين عصام كاريكا ووليد سعد، والشاعر اللبنانى سليم عساف، والشاعر التونسى سليم عبد الله، وحازم جابر، وصابر الزواغى، والشاعر ترك الشريف، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى وألحان الدكتور طلال وتوزيع يحى الموجى، والملحن وليد الشامى، والملحن الخليجى حسن كامل، والموزع وليد فايد، والموزع التونسى سامى معتوقى، وغيرهم.

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