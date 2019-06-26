القاهرة - لايف ستايل نعى الفنان رامى جمال ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش. وكتب "جمال" من خلال حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر": اللهم اجعل دماء شهداء مصر طريق لجنتك ومرافقه الانبياء واجعل دمائهم لعنة على من أراقوها ومن خطط وسعى ونفذ اللهم اجمعنا بهم في جنتك" . وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأربعاء، أن هجوم إرهابي، استهدف مساء الثلاثاء منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش، أدى إلى مصرع 7 عناصر أمنية، إلى جانب 4 متطرفين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا Advertisements - رامي جمال يُحضِّر لألبومه مع "نجوم ريكوردز" - رامي جمال يوضح كواليس إطلاق ألبوم "ليالينا" وسر سعادته به

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يوجه رسالة إلى شهداء حادث سيناء الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.