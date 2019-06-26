لميس سلطان تُطلِق أغنيتها الجديدة "إيه وربي"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة لميس سلطان أغنية جديدة بعنوان "ايه وربي" من كلمات الشاعر "برق" وألحان وتوزيع موسيقي للمايسترو حاتم منصور. وهي من إنتاج وتوزيع "ريڤ ليجر"Rêve Leisure للإنتاج الفني والموسيقي التي تتولى إدارة أعمالها وإنتاج أعمالها.

وفيما نفذّ عملية المكس والماستر محمد عصمت، سُجِّلَت الأغنية في استوديوهات دبي بدولة الإمارات واستوديوهات تركيا. بينما صُوِّرَت على طريقة الفيديو كليب في تعاون مع المخرج إبراهيم الحديثي لتتم عملية المونتاج والغرافيك مع محمود الحسن.

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وفيما طرحَت "سلطان" الأغنية من خلال قناة "تيونز" على موقع YouTube، عبّرت عن سعادتها بإطلاق "أغنية بهذا المستوى الفني العالي". وقالت: "الحمد لله كسبت بصوتي ثقة شركة ريڤ ليجر الذين آمنوا بموهبتي ووضعوا لي خطة إنتاجية وإعلامية سنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتقديم أعمال تليق بمستوى المستمع من الجمهور الخليجي والعربي". وشكرت كل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذا العمل ليخرج للجمهور بهذا الشكل الراقي.

يشار إلى أنها بصدد إجراء مجموعة من اللقاءات الصحافية والإعلامية مع إستعدادها لطرح المزيد من الأعمال الغنائية، ومنها أغنيات بنظام الحفلات الغنائية التي ستقوم بتسجيلها خلال الأيام المقبلة في دبي.